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Форум стран БРИКС торжественно открылся в Приморье

Делегатов поприветствовал Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Международный межпартийный форум БРИКС и стран-партнеров «Мировое большинство за многополярный мир» торжественно открылся в понедельник, 17 июня, в столице Приморья.

Масштабное мероприятие началось с пленарного заседания: «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка», под председательством заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и секретаря приморского отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олега Кожемяко.

Открывая форум, Дмитрий Медведев подчеркнул, что за 15 лет своего существования объединение стало эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества, которого удалось достичь благодаря соблюдению принципов равноправного диалога, уважения к пути развития каждого государства, соблюдения интересов друг друга.

— Поэтому и другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже несколько десятков, в том числе Таиланд, Вьетнам и целый ряд других стран, — уточнил председатель «Единой России».

Дмитрий Медведев отметил, что странам БРИКС необходимо сделать все возможное, чтобы укреплять многосторонность в целях глобального, справедливого развития и обеспечения безопасности.

 — Нам необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН, и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать. В том числе, навязывать мировому большинству аморфный дискриминационный так называемый «миропорядок, основанный на правилах», который выгоден лишь отдельным западным государствам, — акцентировал заместитель председателя Совбеза РФ.

Приветствуя участников форума, губернатор Приморья подчеркнул, что радостно видеть давних партнеров, с кем регион и Россия в целом долгие годы сотрудничает в самых разных сферах, а также тех, кто готов наладить такие отношения.

 — Современный мир переживает серьезные изменения, которые неизбежно ведут к формированию более справедливого и многоцентричного мироустройства. Многополярный мир — объективная геополитическая необходимость, которая уже давно назрела в условиях несправедливого господства мировых гегемонов. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Владимирович Путин. Так считаем и мы. Это здоровая логика развития международных отношений на основе равенства прав, — отметил Олег Кожемяко.

По словам главы региона, сегодня Приморье — действительно ворота России в Азиатско-Тихоокеанский регион: и парадные, и рабочие, и деловые.


 — Мы не боимся санкций и понимаем, что объявленный президентом России Владимиром Путиным курс на Восток дает для нашего края новые возможности, и мы умело их используем, — подчеркнул губернатор края.

Как отметил Олег Кожемяко, Приморье активно работает по различным направлениям: логистика, рыбная отрасль, предпринимательство и привлечение инвестиций, судостроение, культура, туризм. Отдельное место в регионе занимает спорт, выступая послом мира и дружбы.

 — Всегда искренне рад видеть вас в Приморском крае. Таких форумов, таких площадок, где удобно поделиться своими мыслями, должно быть как можно больше, — предложил глава региона.

С приветственным словом также выступили представители стран-участниц.

Напомним, во Владивостоке проходит международный межпартийный форум в формате «БРИКС и страны-партнеры» — «Мировое большинство за многополярный мир». Всего на мероприятии собрались более 150 представителей ведущих политических сил из 32 стран.

В форуме принимают участие делегации КНР, Эфиопии, Лаоса, Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Венесуэлы, Кубы, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана и других стран. Представители государств будут обсуждать вопросы построения справедливого миропорядка, закрепления принципа неделимой и равной безопасности как ключевого в международных отношениях, торгово-экономического и валютно-финансового сотрудничества между странами мирового большинства.


Также на форуме примут итоговое заявление, отражающее консолидированную позицию «Единой России» и иностранных партнеров по наращиванию взаимодействия по трем основным направлениям работы БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарное сотрудничество.