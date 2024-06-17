Форум стран БРИКС торжественно открылся в Приморье

Международный межпартийный форум БРИКС и стран-партнеров «Мировое большинство за многополярный мир» торжественно открылся в понедельник, 17 июня, в столице Приморья.
Масштабное мероприятие началось с пленарного заседания: «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка», под председательством заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и секретаря приморского отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олега Кожемяко.
— Поэтому и другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже несколько десятков, в том числе Таиланд, Вьетнам и целый ряд других стран, — уточнил председатель «Единой России».
Дмитрий Медведев отметил, что странам БРИКС необходимо сделать все возможное, чтобы укреплять многосторонность в целях глобального, справедливого развития и обеспечения безопасности.
— Нам необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН, и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать. В том числе, навязывать мировому большинству аморфный дискриминационный так называемый «миропорядок, основанный на правилах», который выгоден лишь отдельным западным государствам, — акцентировал заместитель председателя Совбеза РФ.
Приветствуя участников форума, губернатор Приморья подчеркнул, что радостно видеть давних партнеров, с кем регион и Россия в целом долгие годы сотрудничает в самых разных сферах, а также тех, кто готов наладить такие отношения.
— Современный мир переживает серьезные изменения, которые неизбежно ведут к формированию более справедливого и многоцентричного мироустройства. Многополярный мир — объективная геополитическая необходимость, которая уже давно назрела в условиях несправедливого господства мировых гегемонов. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Владимирович Путин. Так считаем и мы. Это здоровая логика развития международных отношений на основе равенства прав, — отметил Олег Кожемяко.
— Мы не боимся санкций и понимаем, что объявленный президентом России Владимиром Путиным курс на Восток дает для нашего края новые возможности, и мы умело их используем, — подчеркнул губернатор края.
Как отметил Олег Кожемяко, Приморье активно работает по различным направлениям: логистика, рыбная отрасль, предпринимательство и привлечение инвестиций, судостроение, культура, туризм. Отдельное место в регионе занимает спорт, выступая послом мира и дружбы.
— Всегда искренне рад видеть вас в Приморском крае. Таких форумов, таких площадок, где удобно поделиться своими мыслями, должно быть как можно больше, — предложил глава региона.
С приветственным словом также выступили представители стран-участниц.
Напомним, во Владивостоке проходит международный межпартийный форум в формате «БРИКС и страны-партнеры» — «Мировое большинство за многополярный мир». Всего на мероприятии собрались более 150 представителей ведущих политических сил из 32 стран.
Также на форуме примут итоговое заявление, отражающее консолидированную позицию «Единой России» и иностранных партнеров по наращиванию взаимодействия по трем основным направлениям работы БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарное сотрудничество.