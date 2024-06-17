Форум стран БРИКС торжественно открылся в Приморье

Дмитрий Медведев отметил, что странам БРИКС необходимо сделать все возможное, чтобы укреплять многосторонность в целях глобального, справедливого развития и обеспечения безопасности.



— Нам необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН, и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать. В том числе, навязывать мировому большинству аморфный дискриминационный так называемый «миропорядок, основанный на правилах», который выгоден лишь отдельным западным государствам, — акцентировал заместитель председателя Совбеза РФ.



Приветствуя участников форума, губернатор Приморья подчеркнул, что радостно видеть давних партнеров, с кем регион и Россия в целом долгие годы сотрудничает в самых разных сферах, а также тех, кто готов наладить такие отношения.



— Современный мир переживает серьезные изменения, которые неизбежно ведут к формированию более справедливого и многоцентричного мироустройства. Многополярный мир — объективная геополитическая необходимость, которая уже давно назрела в условиях несправедливого господства мировых гегемонов. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Владимирович Путин. Так считаем и мы. Это здоровая логика развития международных отношений на основе равенства прав, — отметил Олег Кожемяко.

