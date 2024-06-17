Елена Дятлова искала недостатки на улицах Калининграда

Подрядчик на Баранова завершил переустройство вазонов-лавок на улице Баранова, выявив разрушения конструктива и внутренней кладки кирпича. Косметический ремонт архитектурных цветочниц не дал долгосрочного результата, решено провести их полное переустройство. Рассматривается возможность высадки многолетних растений на клумбах.
Подрядчик завершил обустройство игровой спортивной площадки на улице Розы Люксембург, установив новый комплекс уличных тренажеров и оборудование для занятий баскетболом, воркаутом и детским игровым оборудованием. К слову, в Калининграде открыты 55 игровых детских и спортивных площадок, закрепленных за МАУ «Молодежный центр». Места расположения строящихся объектов определяются исходя из потребностей горожан и загруженности имеющейся инфраструктуры.
На улице Багратиона обустроена фотозона на набережной реки Преголя, с использованием современных малых архитектурных форм и архитектурной подсветки.