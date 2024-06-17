Елена Дятлова искала недостатки на улицах Калининграда

Подрядчик завершил обустройство игровой спортивной площадки на улице Розы Люксембург, установив новый комплекс уличных тренажеров и оборудование для занятий баскетболом, воркаутом и детским игровым оборудованием. К слову, в Калининграде открыты 55 игровых детских и спортивных площадок, закрепленных за МАУ «Молодежный центр». Места расположения строящихся объектов определяются исходя из потребностей горожан и загруженности имеющейся инфраструктуры.