Эстония построит радарные станции на месте советских памятников

«Пять из них мы планируем завершить к концу текущего года — это как раз те самые стальные мачты, которые могли уже заметить жители Нарвы. На установку остальных девяти объявлен тендер, ожидаемая дата завершения работ — 2027 г.», — уточнила руководитель проекта строительства восточной границы республики Мерле Тикк. Также Тикк сообщила, что в настоящее время завершаются работы по строительству центров управления в Нарве и Лухамаа. Центр в Нарве планируется ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.