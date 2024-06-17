Эстония построит радарные станции на месте советских памятников

Одна из станций возводится на месте памятника «Три штыка», который был демонтирован в 2022 году. Другая радиостанция будет установлена на месте постамента советского танка Т-34. Всего планируется строительство 14 таких станций за три года, что позволит полностью покрыть речную границу.
«Пять из них мы планируем завершить к концу текущего года — это как раз те самые стальные мачты, которые могли уже заметить жители Нарвы. На установку остальных девяти объявлен тендер, ожидаемая дата завершения работ — 2027 г.», — уточнила руководитель проекта строительства восточной границы республики Мерле Тикк. Также Тикк сообщила, что в настоящее время завершаются работы по строительству центров управления в Нарве и Лухамаа. Центр в Нарве планируется ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.
В августе 2022 года в Эстонии начался демонтаж советских памятников. В Нарве был снят с постамента и отправлен в Эстонский военный музей памятник советскому танку Т-34. Этот танк, установленный в 1970 году на месте, где в 1944 году части РККА форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону, был последним подобным памятником, сохранившимся на территории Эстонии. Демонтажу предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года.
13 февраля Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп были внесены в базу МВД России, причина их розыска не была указана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что они объявлены в розыск за уничтожение памятников советским воинам.
Нина Лютикова