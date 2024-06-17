СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета

«Кабинет был в коалиционном соглашении с [депутатом Кнессета Бени] Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел — больше нет необходимости в кабинете», — сказал Нетаньяху.
Премьер-министр также сообщил, что новое военное правительство, которое состояло бы из лидеров коалиционных партий, формироваться не будет. Издание напомнило, что с таким предложением выступали глава израильского минфина Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Ранее, 9 июня, Ганц объявил о выходе своей партии «Государственный лагерь» из чрезвычайного правительства. Он объяснил, что военный кабинет был сформирован «по воле судьбы», а не на основе политического партнерства и спустя месяцы после нападения ХАМАС ситуация изменилась.
Израильские СМИ 28 мая сообщали о планах Нетаньяху распустить военный кабинет, чтобы попытаться сохранить исключительно собственный контроль над военными действиями в Газе.
До этого, 18 мая, Ганц выдвинул Нетаньяху требование представить к 8 июня план по послевоенному будущему сектора Газа и пригрозил покинуть правительство вместе со своей партией, если премьер-министр не выполнит этого. Ганц раскритиковал Нетаньяху за замедлившийся темп боев в анклаве и действия без плана, подчеркнув, что в любой войне можно победить, лишь поставив себе реалистичные цели и задачи.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.