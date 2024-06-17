СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета

До этого, 18 мая, Ганц выдвинул Нетаньяху требование представить к 8 июня план по послевоенному будущему сектора Газа и пригрозил покинуть правительство вместе со своей партией, если премьер-министр не выполнит этого. Ганц раскритиковал Нетаньяху за замедлившийся темп боев в анклаве и действия без плана, подчеркнув, что в любой войне можно победить, лишь поставив себе реалистичные цели и задачи.