Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин рассказал, что будет при отказе Украины от предложения Путина

Если Украина откажется от предложений российского президента Владимира Путина, то следующие условия мира будут более жесткими, заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Источник: РИА "Новости"

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин, выступая 14 июня в МИДе, представил условия запуска переговорного процесса с Киевом. Среди них вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей; нейтральный статус Украины и снятие санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение ультиматумом. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон счел условия российского президента «неприемлемыми» с точки зрения Устава ООН, морали и здравого смысла.

Путин Владимир