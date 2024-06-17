Лукашенко об экономике: есть настораживающие факторы

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Белорусская экономика в 2024 году в целом работает неплохо, но есть определенные настораживающие факторы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В понедельник глава государства принял с докладом премьера Романа Головченко, среди тем — кадры, сельское хозяйство и внешняя торговля.
«Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается. Хотя есть определенные, как всегда, настораживающие факторы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент отметил, что из СМИ различного уровня он узнал о том, что в Беларуси складывается хоть и небольшое, но отрицательное сальдо во внешней торговле.
Белорусский лидер подчеркнул, что в Министерстве экономики и правительстве должны на это обратить внимание и провести анализ, почему такая ситуация произошла.