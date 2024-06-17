Мухаметшин представил будущего главу Верхнеуслонского района

«Рассчитываю, что все процедурные вопросы будут пройдены, и кандидатура Евгения Анатольевича найдет поддержку среди депутатов актива и населения района. Уверен, с вашей помощью он успешно справится с самыми сложными задачами во благо района и его жителей. Ну, а мы намерены поддерживать его так же, как поддерживали и сегодняшнего главу», — отметил в своей речи Фарид Мухаметшин.
Евгению Варакину 48 лет. Он родился в Казани. В 2002 году окончил Ульяновский государственный университет. С 2003 по 2006 год трудился начальником ЖКУ ЖК «Кадышево», начальником отдела контроля за техническим состоянием жилого фонда, заместителем начальника по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда, начальником МУП ЖКУ Авиастроительного района.
С 2006 по 2010 год стал заместителем главы администрации Вахитовского района Казани. С 2010 по 2011 год перешел на работу в должности заместителя начальника, а затем первого заместителя начальника управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани.
С 2011 по 2016 год работал первым заместителем главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета Казани.
С 2016 по 2021 год руководил аппаратом исполнительного комитета Казани.
В 2021 году был назначен префектом территории префектуры «Старый город» исполкома Казани.
С 2022 по 2024 год стал заместителем Премьер-министра Республики Татарстан.
В течение последних двух лет Евгений Варакин курировал процесс восстановление Татарстаном прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного. Под его руководством шли активные восстановительные работы систем водоснабжения, отопления, в дома многих лисичан вернулось электричество.
14 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Евгения Варакина орденом «Дуслык». Руководитель республики поблагодарил Варакина за работу, отметив ее высокую организацию. В ближайшее время будет определена кандидатура нового куратора.
Предыдущий глава Верхнеуслонского района — Марат Зиатдинов указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова был назначен председателем Госкомитета республики по закупкам. Сегодня он досрочно сложил полномочия, о чем ранее сообщал «Татар-информ».