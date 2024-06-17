Мухаметшин представил будущего главу Верхнеуслонского района

«Рассчитываю, что все процедурные вопросы будут пройдены, и кандидатура Евгения Анатольевича найдет поддержку среди депутатов актива и населения района. Уверен, с вашей помощью он успешно справится с самыми сложными задачами во благо района и его жителей. Ну, а мы намерены поддерживать его так же, как поддерживали и сегодняшнего главу», — отметил в своей речи Фарид Мухаметшин.