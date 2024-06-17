В Гагаузии призвали Санду отклонить закон о пересмотре судебной системы

Парламент Молдавии 30 мая принял в окончательном чтении законопроект, касающийся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предлагал сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционную палату в Комрате; все эти города входят в Гагаузскую автономию. Его инициатива не получила необходимой поддержки.