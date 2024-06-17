В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии

«Если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное (мнение. — Прим. ред.), но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что многие страны, участвовавшие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России.
Москва, в свою очередь, будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов, продолжил Песков.
«Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений», — добавил он.
Подход российской стороны по украинскому вопросу прозрачен и последователен, его хорошо знают и в Киеве, отметил представитель Кремля.
«Мирный саммит» по Украине
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы «депортированных и незаконно перемещенных детей», а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.
Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.