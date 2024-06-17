В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии

Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.