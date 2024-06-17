Отвечая на вопрос издания о том, согласен ли он, что на встрече, проходившей в гостинице на горе Бюргеншток в центральной Швейцарии, «гора родила мышь», то есть конференция увенчалась ничтожными по значению результатами, Паж сказал: «Абсолютно [согласен]».
По его словам, было бы логично переименовать гору Бюргеншток в «Бюргенфиаско». Он напомнил, что итоговое коммюнике отказались подписать 15 государств, в том числе Бразилия, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия, входящие в БРИКС. «Это доказывает бесполезность конференции, на ней не было сделано ни малейшего шага к миру», — констатировал Паж, являющийся членом комиссии по внешней политике Национального совета — большой палаты парламента.
По его словам, следует серьезно относиться и к тому факту, что дорогостоящее для Швейцарии мероприятие «организуется только для того, чтобы поздороваться» и полюбоваться «великолепным видом». «В таких условиях я бы тоже принял приглашение», — саркастически заметил депутат.
Он напомнил, что поддержав санкции Евросоюза против России, Швейцария «потеряла свой нейтралитет и доверие к себе», и об этом ясно заявило российское руководство, которое теперь «никогда не примет приглашение Швейцарии, касающееся мирных инициатив». «Швейцария должна оставаться нейтральной в войнах, и не занимать позицию в пользу одной или другой стороны. Она должна предлагать свои добрые услуги для продвижения мира», — констатировал Паж. Но делать это она должна, пояснил политик, «вместе со всеми», и необходимо присутствие за столом переговоров «обеих сторон».
«Полагаю, что следующий саммит мира пройдет на Ближнем Востоке или в другой стране БРИКС, но не у нас», — отметил он, добавив, что «страны-союзницы России и слышать не хотят о переговорах в Швейцарии». «Не понимаю, почему [глава МИД Швейцарии] Иньяцио Кассис и [президент] Виола Амхерд захотели столь поспешно организовать этот саммит, без России», — отметил депутат.
Реплику корреспондента издания о том, что президент Украины Владимир Зеленский расценил конференцию в Бюргенштоке как большой успех, Паж объяснил достигнутыми договоренностями о финансировании и обеспечении оружием.
Конференция в Бюргенштоке
Конференция по Украине проводилась в Бюргенштоке
Россия в Бюргеншток не была приглашена. Среди 100 делегаций государств и международных организаций доминировали представители стран коллективного Запада, что предопределило антироссийский характер многих выступлений. Коммюнике было принято без учета мнения России. В документе говорится, что украинские атомные станции и сооружения, включая Запорожскую атомную станцию, должны работать «при полном суверенном контроле Украины». Согласно коммюнике, в целях обеспечения продовольственной безопасности «исключительно важным» является «доступ в морские порты на Черном и Азовском морях».
Итоговое коммюнике отказались подписать 15 стран: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.
На форуме отсутствовали делегации большинства членов ООН. В частности, не было Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Эфиопии.