«Гора родила мышь». Швейцарский парламентарий о саммите по Украине

Он напомнил, что поддержав санкции Евросоюза против России, Швейцария «потеряла свой нейтралитет и доверие к себе», и об этом ясно заявило российское руководство, которое теперь «никогда не примет приглашение Швейцарии, касающееся мирных инициатив». «Швейцария должна оставаться нейтральной в войнах, и не занимать позицию в пользу одной или другой стороны. Она должна предлагать свои добрые услуги для продвижения мира», — констатировал Паж. Но делать это она должна, пояснил политик, «вместе со всеми», и необходимо присутствие за столом переговоров «обеих сторон».