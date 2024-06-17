Метшин поручил казанским УК заняться обрезкой тополей, чтобы с них не летел пух

Более того, если деревья грамотно обрезать, то пушить не будут даже старые экземпляры, пояснил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.
«Те тополя, которые находятся вдоль дорог, основных трасс, в принципе, почти везде заменили. Или они зимой, в зимний период подверглись стрижке, обрезке. Есть вопросы по тополям, которые находятся во дворах, потому что там не хватает денег управляющих компаний, жителей даже на нормальную обрезку», — отметил он.
Метшин возразил, что пух, который разносится от тополей повсюду — вопрос пожарной безопасности. Поэтому главам администраций необходимо довести до управляющих компаний, чтобы они проводили работу с жителями в этом направлении.
«Там, где жители активны, у нас вопросов нет. Пусть на общих собраниях принимают решения и нанимают соответствующую технику. Они — хозяева этих жилых домов, и поэтому они вправе», — заключил градоначальник.