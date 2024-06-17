Метшин поручил казанским УК заняться обрезкой тополей, чтобы с них не летел пух

«Те тополя, которые находятся вдоль дорог, основных трасс, в принципе, почти везде заменили. Или они зимой, в зимний период подверглись стрижке, обрезке. Есть вопросы по тополям, которые находятся во дворах, потому что там не хватает денег управляющих компаний, жителей даже на нормальную обрезку», — отметил он.