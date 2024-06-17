СК начал проверку в отношении депутата ЗС Красноярского края Андрея Новака

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в пресс-службе СК.
По данным Следственного комитета, в полицию поступило сообщение от 47-летней жительницы Красноярска, которая утверждает, что депутат побил её и угрожал расправиться с ней. Материалы проверки по данному факту переданы из МВД в управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В отношении депутата начали проверку по трём статьям: 119 УК РФ (угроза убийством), 117 УК РФ (истязание) и 116 УК РФ (причинение побоев).
Добавим, что Андрей Новак является депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 2015 года.