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СК начал проверку в отношении депутата ЗС Красноярского края Андрея Новака

Жительница Красноярска обвиняет депутата в побоях и угрозах убийством.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в пресс-службе СК.

По данным Следственного комитета, в полицию поступило сообщение от 47-летней жительницы Красноярска, которая утверждает, что депутат побил её и угрожал расправиться с ней. Материалы проверки по данному факту переданы из МВД в управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении депутата начали проверку по трём статьям: 119 УК РФ (угроза убийством), 117 УК РФ (истязание) и 116 УК РФ (причинение побоев).

Добавим, что Андрей Новак является депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 2015 года.