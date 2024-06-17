СК начал проверку в отношении депутата ЗС Красноярского края Андрея Новака

По данным Следственного комитета, в полицию поступило сообщение от 47-летней жительницы Красноярска, которая утверждает, что депутат побил её и угрожал расправиться с ней. Материалы проверки по данному факту переданы из МВД в управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.