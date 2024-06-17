Шеф свердловской полиции Мешков устроил разнос руководителям ОВД Шали

Глава свердловского ГУ МВЛ Александр Мешков посетил Шалинский ОВД с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.
С февраля 2022 года отдел возглавляет подполковник полиции Григорий Шестаков. Отдел охватывает Шалинский округ и Староуткинск. Численность населения — 18,5 тысяч человек.
— Первым делом генерал Мешков проверил работу дежурной части, комнаты хранения оружия, а также осмотрел кабинеты сотрудников следствия, оперуполномоченных и кадровой службы, — рассказал полковник Горелых.
Также состоялось совещание с подведением итогов. Отмечается, что улучшилась ситуация с противодействием незаконному обороту оружия. За пять месяцев не было зафиксировано ни одного такого преступления. Также не было убийств, грабежей и разбоя. Однако снизилась кривая преступления, совершенных пьяными людьми. Отмечается, что Шалинский отдел стал занимать 33 место в гарнизоне, хотя в 2023 году занимал место в первой десятке.