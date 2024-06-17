Шеф свердловской полиции Мешков устроил разнос руководителям ОВД Шали

Также состоялось совещание с подведением итогов. Отмечается, что улучшилась ситуация с противодействием незаконному обороту оружия. За пять месяцев не было зафиксировано ни одного такого преступления. Также не было убийств, грабежей и разбоя. Однако снизилась кривая преступления, совершенных пьяными людьми. Отмечается, что Шалинский отдел стал занимать 33 место в гарнизоне, хотя в 2023 году занимал место в первой десятке.