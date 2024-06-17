Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии

«Владимир Зеленский и власти Швейцарии показали себя неопытными организаторами на минувшей конференции по Украине. Событие, ради которого было совершенно немало усилий со стороны Зелинского и Европейского Союза, казалось, потеряло свою актуальность еще до начала», — отметил Хасан.
Он подчеркнул, что многие страны, даже те, кто открыто поддерживает Киев, «высказали мнение, что проводить подобного рода события без участия России контрпродуктивно».
«Само же мероприятие проводилось в показательно закрытом формате, что не позволило академическому сообществу полноценно анализировать его итоги», — подытожил собеседник агентства.
Конференция по Украине прошла
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.