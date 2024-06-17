Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии

Конференция по Украине прошла 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.