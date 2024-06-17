Ядерный арсенал НАТО и мирная инициатива Путина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Кремле, у него будет «день рабочих встреч».
Глава государства встретится с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Начавшаяся рабочая неделя у российского лидера будет весьма насыщенной: «У президента идет подготовка к целому ряду поездок».
Поддержка некоторыми дружественными странами итогового документа конференции в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта не испортит отношения с Россией: «Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию».
Российский подход к урегулированию украинского кризиса «вполне прозрачен и последователен, все хорошо его знают».
Результативность конференции по Украине в Швейцарии «стремится к нулю».
О мирной инициативе Путина
Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине, высказанная Путиным на встрече с руководством МИД, «продолжает оставаться на повестке дня».
О ядерном арсенале НАТО
В отличие от деятелей западных стран, Путин никогда не затрагивает ядерную проблематику «по своей инициативе», он «очень внимательно к этому относится».
О деле Гершковича
Россия ведет контакты по ситуации с обвиняемым в шпионаже американским журналистом Эваном Гершковичем, однако не планирует разглашать подробности: «Они идут и должны дальше вестись в полной тишине информационной».
О просьбе грузинских политиков
Россия изучит просьбу грузинской партии «Солидарность во имя мира» отменить визовый режим между странами. Пока что в Кремле не видели этого обращения: «Честно говоря, я не видел [это обращение]. Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение».