Ядерный арсенал НАТО и мирная инициатива Путина. Темы брифинга Пескова

Россия изучит просьбу грузинской партии «Солидарность во имя мира» отменить визовый режим между странами. Пока что в Кремле не видели этого обращения: «Честно говоря, я не видел [это обращение]. Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение».