Метшин поручил обсудить с жителями «парадоксы» сквера Коротченко

«Я прошу районную администрацию и вас (замруководителя исполкома Игоря Куляжева — прим. Т-и) съездить еще раз, встретиться и “Макдональдс” собрать, найти решение, потому что мы уже, слава богу, привыкли только к положительным отзывам, когда делаем какие-то общественные пространства. А тут вопросы у жителей возникли, и они наверняка не на пустом месте», — заключил мэр столицы Татарстана.