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Метшин поручил обсудить с жителями «парадоксы» сквера Коротченко

В Казани за ЦУМом продолжают благоустройство сквера Коротченко. Однако далеко не все местные жители остались довольны этим, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Источник: ИА Татар-информ

«Обычно с таким воодушевлением жители встречают любой объект благоустройства. Там возникли какие-то парадоксы. Во-первых, там были грязь и запущение, это недалеко от железнодорожного вокзала. Слава богу, руки наши туда добрались. Но местные жители забеспокоились, стали писать, что там будут собираться маргиналы», — отметил градоначальник.

Несмотря на беспокойство горожан, благоустройство сквера продолжится, позже он станет связующим звеном с Булаком. Однако параллельно Метшин поручил провести работу с обеспокоенными казанцами: «И, по-моему, там больше вопросов с “Макдональдсом” (“Вкусно — и точка”, прим. Т-и), с тем, что люди выходят и за собой не убирают».

«Я прошу районную администрацию и вас (замруководителя исполкома Игоря Куляжева — прим. Т-и) съездить еще раз, встретиться и “Макдональдс” собрать, найти решение, потому что мы уже, слава богу, привыкли только к положительным отзывам, когда делаем какие-то общественные пространства. А тут вопросы у жителей возникли, и они наверняка не на пустом месте», — заключил мэр столицы Татарстана.