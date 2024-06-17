Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам

Ранее, говоря о новшествах, старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД Анар Амантайкызы объясняла, что новый проект разработали в связи с необходимостью приведения данных удостоверений личности в соответствие требованием закона «О документах, удостоверяющих личность», в котором прописано, что все документы, за исключением свидетельства о рождении, обязательно должны содержать сведения о гражданстве и поле.