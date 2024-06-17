ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости. ООН следует справедливо относиться к России, несмотря на «саммиты Зеленского», и взыскать с США и союзников средства на восстановление Вьетнама, Ирака, Ливии и Афганистана, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
«Независимо от того, когда и с кем Зеленский хочет проводить свои саммиты, одно можно сказать наверняка: основное правило мира во всем мире — это справедливость. Справедливо ли то, что Россию шаг за шагом окружают страны НАТО? Справедливо ли вступление Украины в НАТО? Справедливо ли, что средства России удерживают для нужд Украины?» — отметила Конни.
Она призвала ООН отказаться от двойных стандартов и обратить свое внимание на действия США на протяжении десятилетий.
«ООН может начать с Вьетнама, Ирака, Ливии, Афганистана и так далее, которые были разрушены США, и пусть весь этот ущерб до сегодняшнего дня будет оплачен США и их союзниками», — предложила военный аналитик.
В Швейцарии
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.