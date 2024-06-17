Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии

Швейцария
«Эту конференцию вокруг предложений украинского руководства, якобы мирных, которые были абсолютно неприемлемыми изначально, предполагалось провести для того, чтобы показать консолидацию всех стран мира, в том числе и представителей Юга и Востока мирового. Было желание показать единство по поводу ситуации на Украине, а, значит, продолжение поддержки большинства стран мира лидирующей роли Соединенных Штатов в мировых процессах. Вместо этого, что отмечают и средства массовой информации Запада, был продемонстрирован явно откровенный раскол среди ведущих стран мира по этому вопросу. Раскол на Запад и не Запад. Таким образом, эта конференция, скорее, ухудшила ситуацию для Запада, для Соединенных Штатов, потому что послужила таким индикатором этого раскола и выявила его определенно», — сказал эксперт.
По словам Жарихина, «конференция провалилась даже в большей степени, чем ожидалось». «Западные средства массовой информации не смогли устроить барабанный бой, поэтому честно признали, что свои задачи эта конференция не выполнила», — отметил он.
«Во-первых, даже достаточно выхолощенный по отношению к предполагаемой ранее декларации текст не подписали ключевые страны, такие как Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Словакия и некоторые другие. Во-вторых, организаторы вынуждены были практически под давлением большинства представителей стран, участвующих в этом саммите мира, включить в декларацию заявление о том, что на следующий саммит, если он будет проводиться, будет приглашена Россия. И это очень серьезная неудача украинских организаторов», — добавил эксперт.
Жарихин отметил, что «были и такие индикаторы, которые показали, что и представители стран, подписавшие декларацию, тем не менее, считают, что она неудачна». По его словам, «не случайно канцлер Германии (Олаф) Шольц и вице-президент США Камала Харрис покинули конференцию раньше времени, да и сама конференция завершилась раньше, чем предполагалось в исходной повестке, и это говорит о многом».
Эксперт назвал предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, компромиссным. «Для них это урок, который очень предметный. Он показал, что время доминирования в международных делах США и стран Запада заканчивается. Поэтому они все-таки должны несколько изменить свою политику, которая была направлена на то, чтобы заставить все страны мира выступить против России. Этого не получилось, и они вынуждены это признать», — заключил Жарихин.
Итоговое коммюнике на конференции в Швейцарии не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.