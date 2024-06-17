Эксперт оценил результаты конференции по Украине в Швейцарии

«Эту конференцию вокруг предложений украинского руководства, якобы мирных, которые были абсолютно неприемлемыми изначально, предполагалось провести для того, чтобы показать консолидацию всех стран мира, в том числе и представителей Юга и Востока мирового. Было желание показать единство по поводу ситуации на Украине, а, значит, продолжение поддержки большинства стран мира лидирующей роли Соединенных Штатов в мировых процессах. Вместо этого, что отмечают и средства массовой информации Запада, был продемонстрирован явно откровенный раскол среди ведущих стран мира по этому вопросу. Раскол на Запад и не Запад. Таким образом, эта конференция, скорее, ухудшила ситуацию для Запада, для Соединенных Штатов, потому что послужила таким индикатором этого раскола и выявила его определенно», — сказал эксперт.