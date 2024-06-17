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Появился пятый кандидат в губернаторы Челябинской области

КПРФ выдвинула на участие в осенних выборах губернатора Челябинской области Эльдара Гильмутдинова. Он уже подал документы для регистрации в избирком.

Ильдару Гильмутдинову 40 лет, сейчас он является депутатом Челябинской городской думы. Решение о его участии в выборах губернатора было принято по итогам голосования делегатов конференции Челябинского обкома КПРФ. До Гильмутдинова о намерении участвовать в выборах губернатора заявили четыре политика.

Так, «Единая Россия» выдвинула действующего главу региона, партия «Зеленая альтернатива» — Степана Соловьева, «Яблоко» — Ярослава Щербакова. ЛДПР отправила на выборы своего лидера в Челябинской области Виталия Пашина. ﻿﻿﻿