Появился пятый кандидат в губернаторы Челябинской области

Ильдару Гильмутдинову 40 лет, сейчас он является депутатом Челябинской городской думы. Решение о его участии в выборах губернатора было принято по итогам голосования делегатов конференции Челябинского обкома КПРФ. До Гильмутдинова о намерении участвовать в выборах губернатора заявили четыре политика.