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Военнослужащий из Прикамья стал Героем России

Жителю Гайнского округа 56-летнему Андрею Еланскому, принимавшему участие в специальной военной операции (СВО), присвоено звание Героя России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Андрей Еланский проходил службу в зоне проведения СВО сначала в ЧВК «Вагнер», а потом по контракту с Министерством обороны РФ в должности механика-водителя группы эвакуации. 15 января 2024 года в ходе боев на одном из участков Луганской Народной Республики он получил приказ доставить раненых бойцов в безопасную зону. Санитарный многоцелевой легкобронированный тягач под управлением механика-водителя Еланского подвергся ударам FPV-дронов противника. Андрей Еланский получил множественные ранения, но сумел завершить эвакуацию и только после этого отправился в госпиталь сам.

Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм Андрею Еланскому присвоено звание Героя России.

«Сейчас герой продолжает восстанавливать здоровье и скоро планирует вернуться в родной поселок в Гайнском округе», — написал Дмитрий Махонин.