Военнослужащий из Прикамья стал Героем России

Андрей Еланский проходил службу в зоне проведения СВО сначала в ЧВК «Вагнер», а потом по контракту с Министерством обороны РФ в должности механика-водителя группы эвакуации. 15 января 2024 года в ходе боев на одном из участков Луганской Народной Республики он получил приказ доставить раненых бойцов в безопасную зону. Санитарный многоцелевой легкобронированный тягач под управлением механика-водителя Еланского подвергся ударам FPV-дронов противника. Андрей Еланский получил множественные ранения, но сумел завершить эвакуацию и только после этого отправился в госпиталь сам.