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Солдат впал в кому: Президент РК потребовал провести тщательное расследование

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает агентство Kazinform.

— Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование, — проинформировал Берик Уали.

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