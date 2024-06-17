— Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование, — проинформировал Берик Уали.
Солдат впал в кому: Президент РК потребовал провести тщательное расследование
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает агентство Kazinform.