Солдат впал в кому: Президент РК потребовал провести тщательное расследование

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает агентство Kazinform.