Система предупреждения MD-Alert появится в Молдове не раньше 2025 года

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Специальная система оповещения, которая бы предупреждала граждан Молдовы об экстремальных погодных условиях или чрезвычайных ситуациях, появится в стране не ранее 2025 года, об этом на национальном радио сообщила пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.