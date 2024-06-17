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Система предупреждения MD-Alert появится в Молдове не раньше 2025 года

В Молдове намерены внедрить систему оповещения в случае ЧС, аналогичную используемой в странах ЕС.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Специальная система оповещения, которая бы предупреждала граждан Молдовы об экстремальных погодных условиях или чрезвычайных ситуациях, появится в стране не ранее 2025 года, об этом на национальном радио сообщила пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.

По ее словам, ведется работа по изучению рынка технологий и подбору компаний-поставщиков.

Система, которую намерены внедрять в Молдове, может быть эквивалентна той, что используется в Румынии или других странах Европейского союза, уточнила Пушкашу. Сейчас проект находится на стадии технико-экономического обоснования.

Общая стоимость проекта MD-Alert оценивается более чем в 440 тысяч евро, 92% от этой суммы предоставят европейские партнеры.

Система позволит распространять предупреждающие сообщения для населения в случае экстремальных погодных явлений, наводнений, а также других ситуаций, серьезно угрожающих жизни и здоровью граждан. Оповещения будут отправляться через сети мобильных операторов.