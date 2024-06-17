Белорусам для поступления в вузы России будут выделяться гранты

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы в том числе с использованием образовательных грантов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает корреспондент Sputnik.
Он напомнил, что уже несколько лет российские университеты выделяют определенное количество квот (бесплатных мест) для поступления иностранцев. Белорусам предоставляется 1300 квот.
«В дополнение к квотам мы вводим второй инструмент, и в самое ближайшее время он будет использоваться нами наряду с квотами. Речь идет об образовательных грантах», — сказал Фальков на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске.
По его словам, нормативная основа для этого создана, соответствующее постановление правительства принято.
«Чем, в отличие от квот, хороши образовательные гранты? Квоты — это только покрытие расходов на обучение. А студенты справедливо задают вопрос: помогите покрыть транспортные затраты. Второе — это страховка, третье — проживание в общежитии, четвертое — стипендия. В зависимости от академической успеваемости и заслуг в школе есть три разных уровня стипендии», — пояснил глава Минобрнауки РФ.
Он отметил, что эти гранты дадут возможность наиболее талантливым, способным и подготовленным абитуриентам поступать в вузы России. После чего добавил, что затратная часть на подготовку одного специалиста в ближайшее время будет повышена.
«У нас есть принципиальная поддержка главы государства, договоренность — в рамках обновления системы высшего образования изменить нормативы стоимости обучения. Проще говоря, увеличить затраты на подготовку одного студента», — резюмировал министр.