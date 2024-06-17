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Почему Казахстан не принимал участие в саммите по Украине

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров объяснил, почему Казахстан не принял участие в саммите мира по ситуации в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Казахстан не принял участие в саммите, исходя из графика международных мероприятий, как мы до этого и анонсировали. Мы исходили из своих интересов и своего графика международных мероприятий», — сказал Айбек Смадияров на брифинге.

Мероприятие прошло 15—16 июня в Швейцарии. В нём принимали участие делегации 92 стран и восьми организаций.