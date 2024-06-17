Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2024−2026 годы

«Наши города объединяет многолетняя история отношений, которые проходили разные периоды, но всегда были очень тесными и теплыми. На данном историческом этапе отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией находятся на самом высоком уровне. Эту планку задали наши лидеры — президент России Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. И, конечно, наши столичные города должны соответствовать той задаче, которую поставили наши лидеры. И очень правильно, что мы с вами разработали новую, более углубленную, содержательную программу сотрудничества между нашими городами», — сказал Собянин.
Он отметил, что новая программа охватывает почти все стороны жизни Москвы и Пекина. «Это торгово-экономическое сотрудничество, социальная сфера, культура и туризм, система управления нашими городами, цифровизация и целый ряд других отраслей», — добавил Собянин, выразив уверенность, что подписание документа выведет отношения двух столиц на новый уровень и поможет России и Китаю преодолеть все вызовы.
«Наша дружба и взаимодействие пойдут на пользу гражданам Пекина и жителям Москвы. Спасибо огромное за такой прием, и надеюсь вас увидеть в Москве», — заключил Собянин.
В свою очередь мэр Пекина Инь Юн сказал, что китайско-российские отношения выдержали испытания, связанные с международной нестабильностью, и стали примером отношений между державами. «Отношения между нашими столицами играют очень важную и лидирующую роль в сотрудничестве между Китаем и Россией. Сегодня вы и секретарь Парткома Пекина Инь Ли обменивались мнениями по укреплению отношений между нашими городами, определили приоритетные направления для дальнейшего сотрудничества двух городов, и в будущем наши отраслевые органы будут реализовывать ваши договоренности», — добавил господин Инь Юн.
Программа сотрудничества
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, программой сотрудничества между московским правительством и Народным правительством Пекина предусмотрено создание торгово-экономической платформы для углубления обмена опытом и сотрудничества между предприятиями в цифровой экономике, в сфере электронных услуг, в торговле, по направлению «зеленое финансирование» и так далее.
Кроме того, в рамках подписанной программы Москва и Пекин будут обмениваться опытом по реализации концепции «умного города», включая развитие электронных городских услуг, использование искусственного интеллекта в системе управления дорожным движением и другое.
В рамках сотрудничества в сфере образования планируется проводить обмен преподавателями, школьниками и студентами, открывать совместные программы обучения и проводить научные исследования. Кроме этого, программой предусмотрен обмен опытом по разработке и реализации проектов КРТ, созданию комфортной городской среды и общественных пространств.
Отмечается, что объем накопленных китайских инвестиций в московской экономике превышает $2,1 млрд. После пандемии восстанавливается турпоток из Китая в Москву — в I квартале 2024 года столицу посетили свыше 96 тыс. граждан Китая. В 2023 году через аэропорты Московского авиаузла в Россию въехали свыше 244 тыс. граждан Китая. Это почти в 5,5 раза больше, чем в 2022 году.
Другие мероприятия
Также в рамках рабочего визита в КНР Собянин совместно с мэром Пекина приняли участие в церемонии открытия Дней Москвы в Пекине.
Кроме того, мэр Москвы посетил Центр городского планирования Пекина, который представляет собой выставочный комплекс, где можно ознакомиться с историей развития китайской столицы, ее перспективными проектами.