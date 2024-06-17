Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2024−2026 годы

«Наши города объединяет многолетняя история отношений, которые проходили разные периоды, но всегда были очень тесными и теплыми. На данном историческом этапе отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией находятся на самом высоком уровне. Эту планку задали наши лидеры — президент России Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. И, конечно, наши столичные города должны соответствовать той задаче, которую поставили наши лидеры. И очень правильно, что мы с вами разработали новую, более углубленную, содержательную программу сотрудничества между нашими городами», — сказал Собянин.