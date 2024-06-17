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Глава Ворошиловского района Ростова ушел в отставку

В связи с выходом на пенсию.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял отставку главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отставка связана с выходом на пенсию.

— На заседание городской Думы вынесен вопрос по согласованию Михаила Васильева на должность главы администрации Ворошиловского района. Сейчас он возглавляет администрацию Пролетарского района, — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главы администрации Пролетарского района будет первый заместитель Зураб Киладзе.