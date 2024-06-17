Глава Ворошиловского района Ростова ушел в отставку

— На заседание городской Думы вынесен вопрос по согласованию Михаила Васильева на должность главы администрации Ворошиловского района. Сейчас он возглавляет администрацию Пролетарского района, — говорится в сообщении.



Исполнять обязанности главы администрации Пролетарского района будет первый заместитель Зураб Киладзе.