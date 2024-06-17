Конференция по Украине стала дипломатическим провалом, считает эксперт

«Для Швейцарии эта конференция, безусловно, стала гостиничным успехом — прием и безопасность участников были пятизвездочными, — но дипломатическим провалом. С одной стороны, потому что не было запланировано никаких дальнейших действий, а с другой стороны, потому что никакого прогресса в достижении мира не могло быть достигнуто без приглашения России. В итоговом коммюнике повторяется то, что мы уже слышали, и говорится только о том, что в следующей встрече должна принять участие Россия, о чем мы уже знали с самого начала. Это плохой результат, и хочется сказать: для чего это все?» — сказал он.