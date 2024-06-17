20 кандидатов подали документы для участия в выборах губернатора Петербурга. Такие данные на утро 17 июня привел в своем Telegram-канале председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
— Девять человек выдвинуты избирательными объединениями, еще 11 — выдвинулись в порядке самовыдвижения, — уточнил Мейксин.
Глава Горизбиркома напомнил, что прием документов для регистрации кандидатов стартует 19 июня. На данный момент зарегистрированных Санкт-Петербургской избирательной комиссией кандидатов на выборную должность нет.
К слову, выборы губернатора Северной столицы будут проходить на протяжении трех дней — с 6 по 8 сентября 2024 года.
Напомним, жителями Петербурга губернатор избирается сроком на пять лет. В 2019 году победу на выборах одержал Александр Беглов. Тогда свой голос за него отдали 64,45 процента избирателей.