ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями выделенной Украине помощи

13 июня страны-члены G7 договорились предоставить Украине финансовую помощь в размере до $50 млрд. Эти средства будет финансироваться за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Деньги под залог этих доходов направят в специальный фонд, а затем отправят Украине в виде гранта. Киев хочет, чтобы средства поступили в этом году и были безвозвратными, а направить их можно было на любые цели и расходы.