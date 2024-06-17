ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями выделенной Украине помощи

Новый орган будет подотчетен Еврокомиссии, которая ответственна за выделение средств Киеву. Срок его полномочий — до 30 июня 2028 года. Основной состав комиссии будет работать в Брюсселе, также в Киеве создадут ее отдельное подразделение. Сколько человек будут в нем работать, не уточняется.
«В рамках фонда… должна быть создана аудиторская комиссия для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования ЕС и, в частности, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений», — сказано в постановлении, опубликованном в журнале ЕС.
13 июня страны-члены G7 договорились предоставить Украине финансовую помощь в размере до $50 млрд. Эти средства будет финансироваться за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Деньги под залог этих доходов направят в специальный фонд, а затем отправят Украине в виде гранта. Киев хочет, чтобы средства поступили в этом году и были безвозвратными, а направить их можно было на любые цели и расходы.