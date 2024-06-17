Новый комитет появится в Казахстане

В проекте постановления правительства говорится о реорганизации Комитета индустрии туризма.
«Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи», — говорится в документе.
Новый Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи сможет «самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы». В сравнительной таблице к проекту постановления сказано, что новый комитет образуют в целях реализации резолюции Президента от 30 мая этого года.
Отметим: 5 июня Мажилис во втором чтении принял закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Документ направили на рассмотрение Сената. Как будет работать новый закон и что нужно знать казахстанцам, можно прочитать в нашем материале.
Ранее стало известно, что при МЧС образуют Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Он будет осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.