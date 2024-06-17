Новый комитет появится в Казахстане

Отметим: 5 июня Мажилис во втором чтении принял закон по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Документ направили на рассмотрение Сената. Как будет работать новый закон и что нужно знать казахстанцам, можно прочитать в нашем материале.