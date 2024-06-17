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Премьер-министр Крыма проверил ямочный ремонт в Симферополе

Его завершат до 1 августа.

Источник: правительство Крыма

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк проверил работу дорожной службы ГУП РК «Крымавтодора», которая выполняет ямочный ремонт дорог в Симферополе. Его завершат до 1 августа, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Сейчас ведутся работы по переулку Клиническому и на улице Федотова. Всего в Симферополе провели ремонт на 49 улицах, общая протяженность которых составила 45 км. До начала августа планируется отремонтировать 118 улиц — 60 км.

Как отметил Юрий Гоцанюк, работы продолжаются и в Евпатории.

Срок завершения работ — до 25 июня. Ранее работы были запланированы до 20 июня, но в связи с погодными условиями сроки перенесены на пять дней, — прокомментировал премьер-министр.