Не для Зеленского. Итальянский эксперт прокомментировал саммит в Швейцарии

«С моей точки зрения, она (конференция) точно не оказалась успешной для тех, кто ее продвигал. Скорее, для тех, лучше после нее вышли те, кто в ней не участвовал, я говорю о мирной инициативе (президента РФ Владимира) Путина, которая, с точки зрения Запад неприемлема, но является реалистичной и может стать отправной точкой. Россия предлагает что-то ясное. Понятно, что Киев и Запад не согласны, но если нужно достичь мира, нужно вести переговоры и исходить от условий, конечно, не принимая их всех. Мы на Западе ведем себя так, будто реальность на поле боя не существует, а это безумие», — сказал Феррари.