Шор раскритиковал идею участия молдавских военных в миссиях НАТО и ЕС

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор в своем Telegram-канале раскритиковал инициативу властей, согласно которой молдавские военнослужащие могут участвовать в миссиях НАТО и ЕС в составе подразделений Румынии, считая, что таким образом они сдают национальную армию республики.
Исходя из опубликованной на сайте правительства повестки ближайшего заседания, назначенного на 19 июня, кабмином будут рассмотрены дополнения к соглашению о сотрудничестве в военной области между Молдавией и Румынией, в соответствии с которыми молдавские военные смогут участвовать в международных операциях под эгидой ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ в составе подразделений румынских вооруженных сил.
«Правительство (президента Молдавии Майи) Санду сдает национальную армию Молдавии. Если раньше молдавские солдаты служили под эгидой ООН, то теперь они будут вынуждены подчиняться румынским офицерам и участвовать в миссиях под эгидой НАТО и ЕС, чтобы выполнять их грязные задачи».
Он напомнил, что Молдавия не являются частью Румынии и членом НАТО. «Биться за нефтяные вышки в Сирии или с НАТО бомбить православную Сербию наши военные не должны. И не будут», — подчеркнул Шор.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.