Швейцария провела
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.
«С момента начала украинского конфликта под руководством США и других стран Запада подобные мирные конференции по урегулированию украинского вопроса проводились неоднократно, но существенных результатов добиться не удалось», — заявил Дин Цзяньвэй.
Напротив, отметил он, «конфликт продолжает обостряться, первоначальные границы фронта были полностью изменены, подобно дикой лошади, освободившейся от узды, конфликт принес катастрофические последствия», «вместе с тем непрерывно звучат призывы к прекращению войны и началу мирных переговоров, отражая самые сильные желания людей и общие ожидания международного сообщества».
«На этом фоне
По его словам, «возможные реальные результаты совместного коммюнике, подписанного на встрече, будут весьма ограниченными».
«Почему возникла такая ситуация и в чем суть проблемы? Я считаю, что любой призыв к созыву мирной конференции следует поощрять и поддерживать. Но суть дела в том, что ключевым словом мирного саммита является “мир”. И единственный способ достичь мира — обеспечить, чтобы обе стороны конфликта сели за стол переговоров и действительно играли главную роль в достижении мира», — указал он.
По мнению Дин Цзяньвэя, «нельзя обращать внимание на одно и упускать другое, любая страна или организация, поддерживающая мирные переговоры, может играть только “второстепенную роль”, будучи посредником и содействуя мирным переговорам вместо того, чтобы с одной стороны высоко держать знамя мира, а с другой — продолжать подливать масло в огонь, одновременно являясь и “судьей”, и “бойцом”, фактически разрушая мир во имя мира».
«Сможет ли рассвет мира наступить в скором времени, зависит от множества факторов и сил. В связи с этим участие России является ключевым фактором в вопросе того, получится ли добиться реальных результатов по итогам какой-либо мирной конференции, направленной на решение украинского кризиса. Без участия основных сторон конфликта эффективность мирной конференции будет значительно снижена», — указал он.
Другими словами, подчеркнул эксперт, «если Россия не будет участвовать в мирной конференции, добиться (выработки — ред.) политико-дипломатического плана урегулирования невозможно».
«Кардинального решения украинского кризиса можно добиться только путем своевременного созыва международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, только так можно найти мирное решение, которое наилучшим образом будет отвечать интересам всех сторон и будет приемлемым», — добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.