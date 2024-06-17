Кабмин поддержал введение миграционного режима высылки из РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — отмечается в документе. Ранее профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять инициативу в первом чтении, документ может быть рассмотрен на пленарном заседании палаты парламента 18 июня.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле, авторами законопроекта выступили в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Новые нормы предусматривают в том числе введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Согласно законопроекту иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. После исключения из этого реестра действие режима прекращается. Порядок применения нового режима установит МВД.
Согласно документу при проведении госконтроля в сфере миграции полицейские при предъявлении служебного удостоверения получат право на доступ в жилые и иные помещения, в которых проживает или фактически находится иностранец в режиме высылки. Кроме того, полицейские получат право запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.
Также полицейские смогут осуществлять наблюдение за иностранным гражданином в режиме высылки, в том числе с использованием технических средств. Это норма касается также физических и юридических лиц, оказывающим таким иностранцам «содействие в пребывании на территории РФ». Полиция в случае принятия законопроекта будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в автоматическом режиме специальных техсредств распознавания лиц при проведении контроля в сфере миграции в рамках режима высылки.
Ограничительные меры
Иностранцам, находящимся в режиме высылки из РФ, будут грозить ограничительные меры, в том числе запрет на приобретение недвижимости, открытие счетов в банках и заключение браков. Им также предлагается запретить покупать транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, а также регистрировать такой транспорт. Согласно проекту они будут ограничены в праве на управление транспортными средствами и не допущены к сдаче экзаменов на водительские права.
Документ сохраняет действующие меры контроля в сфере миграции, в том числе проверку документов для идентификации контролируемого лица, проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. К новым мерам контроля в сфере миграции предлагается отнести ведение специального реестра контролируемых лиц, ограничение отдельных прав и свобод контролируемого лица, установление его местонахождения, доставление, задержание и помещение таких лиц в спецучреждение.
Кроме того, к мерам контроля предлагается отнести согласование маршрута следования контролируемого лица до пункта пропуска через государственную границу РФ, а также наблюдение за соблюдением контролируемым лицом установленных ограничений и вынесенных предписаний, выполнения возложенных на него обязанностей. В случае принятия закон вступит в силу в течение 90 дней после официального опубликования.