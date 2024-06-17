Кабмин поддержал введение миграционного режима высылки из РФ

Согласно документу при проведении госконтроля в сфере миграции полицейские при предъявлении служебного удостоверения получат право на доступ в жилые и иные помещения, в которых проживает или фактически находится иностранец в режиме высылки. Кроме того, полицейские получат право запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.