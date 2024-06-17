Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС нужно бойкотировать, так как он незаконен. Об этом он заявил в эфире телеканала Cinema 1.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
«Референдум Санду незаконный, и участвовать в нем нельзя. А если они его все же проведут, следующая власть его аннулирует… Молдаванам продают кота в мешке. Власть тащит страну и народ в Европу, не объясняя, что будет в этой Европе. Это не “евроремонт”, который был в 90-х, это определенные обязательства и уступки со стороны Молдовы. Поэтому мы против этого референдума. Мы считаем, что его нужно бойкотировать».
Он подчеркнул, что президент Санду специально запустила этот референдум, чтобы помочь себе выиграть президентские выборы.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.