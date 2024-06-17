Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС

Додон: референдум о вступлении Молдавии в ЕС нужно бойкотировать.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС нужно бойкотировать, так как он незаконен. Об этом он заявил в эфире телеканала Cinema 1.

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

«Референдум Санду незаконный, и участвовать в нем нельзя. А если они его все же проведут, следующая власть его аннулирует… Молдаванам продают кота в мешке. Власть тащит страну и народ в Европу, не объясняя, что будет в этой Европе. Это не “евроремонт”, который был в 90-х, это определенные обязательства и уступки со стороны Молдовы. Поэтому мы против этого референдума. Мы считаем, что его нужно бойкотировать».

заявил Додон.

Он подчеркнул, что президент Санду специально запустила этот референдум, чтобы помочь себе выиграть президентские выборы.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

ЕС