Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС

«Референдум Санду незаконный, и участвовать в нем нельзя. А если они его все же проведут, следующая власть его аннулирует… Молдаванам продают кота в мешке. Власть тащит страну и народ в Европу, не объясняя, что будет в этой Европе. Это не “евроремонт”, который был в 90-х, это определенные обязательства и уступки со стороны Молдовы. Поэтому мы против этого референдума. Мы считаем, что его нужно бойкотировать».