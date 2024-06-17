«Исход конфликта решится на поле боя»: эксперты оценили саммит в Швейцарии

Ланге также добавил, что до вступления в должность следующего президента США в феврале вряд ли что-то изменится. Он выразил мнение, что Дональд Трамп может быть переизбран на пост президента и, в таком случае, американская военная помощь Украине будет сокращена. В то же время Ланге подчеркнул, что неизвестно, что Трамп будет делать по возвращении в Белый дом, если он действительно победит на выборах. Эксперт указал на возможность того, что Трамп может усилить давление на Россию и увеличить военную помощь, напомнив, что экс-президент США был первым американским лидеров, который поставил Украине оружие.