Родерих Кизеветтер: Конференция не приведет к началу мирных переговоров
Бывший командир бундесвера Родерих Кизеветтер, один из наиболее известных сторонников Украины в Германии, скептически оценивает перспективы «мирного саммита». По его мнению, саммит не приведет к немедленному началу мирных переговоров. Кизеветтер подчеркивает, что не стоит ожидать, что конференция внезапно приведет к выводу российских войск с присоединенных территорий. Он утверждает, что исход конфликта решится «на поле боя», где у России в данный момент очевидные преимущества.
Анне Хольпер и Ларс Кирххофф: Возможность дальнейшей геополитической поляризации
Эксперты Европейского университета Виадрина, Анне Хольпер и Ларс Кирххофф, считают, что саммит может привести к дальнейшей геополитической поляризации. Если Россия воспримет проведение саммита как создание антироссийского альянса, она может успеть объединить вокруг себя Азию и Африку под лозунгом деколонизации. Аналитики считают, что подходящее время для дипломатического процесса между Украиной и Россией еще не пришло. Хольпер и Кирххофф указывают, что такие государства, как Швейцария, Китай или Турция, могут сыграть важную роль в организации первоначальных встреч между сторонами конфликта.
Нико Ланге: Начало процесса, затрагивающего Россию
Немецкий военный эксперт Нико Ланге считает, что саммит может запустить процесс, в который будет вовлечена и Россия. В Швейцарии около 90 государств и международных организаций установили первые предварительные условия, касающиеся продовольственной и ядерной безопасности, а также обмена пленными. По мнению Ланге, это может стать основой для дальнейших обращений к России после саммита.
Ланге также добавил, что до вступления в должность следующего президента США в феврале вряд ли что-то изменится. Он выразил мнение, что Дональд Трамп может быть переизбран на пост президента и, в таком случае, американская военная помощь Украине будет сокращена. В то же время Ланге подчеркнул, что неизвестно, что Трамп будет делать по возвращении в Белый дом, если он действительно победит на выборах. Эксперт указал на возможность того, что Трамп может усилить давление на Россию и увеличить военную помощь, напомнив, что экс-президент США был первым американским лидеров, который поставил Украине оружие.
Хюсейн Оздемир: Необходимость участия всех сторон
Эксперт Всемирного исследовательского центра TRT Хюсейн Оздемир подчеркивает, что полноценный переговорный процесс невозможен без участия России. Он отмечает, что отсутствие на саммите лидеров Бразилии, Индии и Китая — важнейших игроков Глобального Юга — подчеркивает фрагментарность глобальной реакции на конфликт. Брюссель, по его словам, поставил во главу угла демонстрацию солидарности с Украиной, а не поиск решений. Исключение России из участия в саммите стало критическим препятствием. Любой мирный процесс, в котором не участвуют все стороны, вряд ли будет успешным. Участие России имеет решающее значение для решения основных вопросов, таких как территориальные споры и проблемы безопасности.
Риски эскалации напряженности
Оздемир также предупреждает о риске эскалации напряженности из-за саммита. Исключая Москву и мобилизуя антироссийские настроения, саммит может быть воспринят как провокация, что ужесточит позицию России и уменьшит шансы на будущие мирные переговоры. Это также может оттолкнуть от посреднчиества страны, выступающие за прагматичный подход к урегулированию конфликта. Подробнее в материале издания «Актуальные комментарии».
Нина Лютикова