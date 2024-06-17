Попшой и Сикорский обсудили в Варшаве польские инвестиции для Молдовы

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой в рамках визита в Варшаву встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Сикорский призвал Кишинев продолжить процесс реформ и внедрения европейских стандартов.
«Поблагодарил своего польского коллегу за поддержку нашей стране. Мы договорились продолжать углубление двусторонних отношений по мере продвижения Республики Молдова по пути европейской интеграции», — заявил Попшой.
Собеседники обсудили приоритеты председательства Польши в Совете ЕС и Вышеградской группе и проанализировали возможности улучшения экономического сотрудничества.
«В настоящее время инвестиции с польским капиталом охватывают в Молдове такие важные области, как ИТ, строительство, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы больше польских компаний инвестировали в Республику Молдова», — подчеркнул молдавский министр.
Главы МИД двух стран обменялись мнениями о важности межпарламентского сотрудничества и в сфере обороны, региональной безопасности, гибридных угроз.