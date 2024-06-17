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Попшой и Сикорский обсудили в Варшаве польские инвестиции для Молдовы

Глава МИД Молдовы прибыл с визитом в Варшаву, где встретился со своим польским коллегой.

Источник: Parlamentul Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой в рамках визита в Варшаву встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Сикорский призвал Кишинев продолжить процесс реформ и внедрения европейских стандартов.

«Поблагодарил своего польского коллегу за поддержку нашей стране. Мы договорились продолжать углубление двусторонних отношений по мере продвижения Республики Молдова по пути европейской интеграции», — заявил Попшой.

Собеседники обсудили приоритеты председательства Польши в Совете ЕС и Вышеградской группе и проанализировали возможности улучшения экономического сотрудничества.

«В настоящее время инвестиции с польским капиталом охватывают в Молдове такие важные области, как ИТ, строительство, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы больше польских компаний инвестировали в Республику Молдова», — подчеркнул молдавский министр.

Главы МИД двух стран обменялись мнениями о важности межпарламентского сотрудничества и в сфере обороны, региональной безопасности, гибридных угроз.