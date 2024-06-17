Иванец: единые учебники для школ разработают в Беларуси и России

Он добавил, что в Беларуси создана линейка национальных учебников по всем предметам для всех классов, с 1-го по 11-й. По его словам, на недавней совместной коллегии Минобразования Беларуси и Минпросвещения РФ в Минске обсуждался вопрос о передаче белорусских учебников российским коллегам для использования белорусского опыта.