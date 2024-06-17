Иванец: единые учебники для школ разработают в Беларуси и России

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Беларусь и Россия сегодня проводят согласованную политику в сфере образования, сказал министр образования республики Андрей Иванец на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Ключевыми направлениями сотрудничества, по его словам, являются учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, взаимодействие в сфере оценки качества образования, повышения квалификации педагогов, развития контактов учащихся, обмен опытом проведения совместных образовательных мероприятий.
Министр напомнил, что у обеих стран имеется опыт в области совместной подготовки учебно-методического обеспечения для учреждений образования. В 2019 году ученые-историки из Беларуси и России разработали пособие для вузов «История Великой Отечественной войны».
«Мы можем подняться на следующую ступень в этом взаимодействии (…) С введением в РФ единых образовательных программ и изменений порядка разработки учебников поставлена задача создать единые учебники для учреждений общего среднего и профессионально-технического образования».
Он добавил, что в Беларуси создана линейка национальных учебников по всем предметам для всех классов, с 1-го по 11-й. По его словам, на недавней совместной коллегии Минобразования Беларуси и Минпросвещения РФ в Минске обсуждался вопрос о передаче белорусских учебников российским коллегам для использования белорусского опыта.
«Сегодня мы активно работаем в данном направлении», — подчеркнул глава Минобра.
Ранее сообщалось, что ученые из Союзного государства совместно разработали учебник по истории, его использование в школьной программе носит рекомендованный характер.