Мезенцев: в бюджете Союзного государства больше не будет профицита

По его словам, итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2023 год характеризуются следующими показателями: по доходам он исполнен в сумме 5,981 миллиарда российских рублей (100,2%), в полном объеме поступили долевые взносы, расходная часть составила 5,244 миллиарда российских рублей (96,9%). При этом он добавил, что в 2022 году этот показатель составлял 91,8%.