Мезенцев: в бюджете Союзного государства больше не будет профицита

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Профицит бюджета Союзного государства в 2023 году составил более 550 миллионов российских рублей, сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на сессии союзного парламента, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2023 год характеризуются следующими показателями: по доходам он исполнен в сумме 5,981 миллиарда российских рублей (100,2%), в полном объеме поступили долевые взносы, расходная часть составила 5,244 миллиарда российских рублей (96,9%). При этом он добавил, что в 2022 году этот показатель составлял 91,8%.
Мезенцев обратил внимание, что по итогам прошлого года уточненный профицит союзного бюджета составил 556,9 миллиона российских рублей.
«Это был последний профицит. Подчеркиваю, это был крайний год», — заверил он.
Государственный секретарь рассказал, что в прошедшем году из бюджета Союзного государства финансировалось шесть программ, что составило почти половину средств бюджета.