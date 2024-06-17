В Алматы пройдет заседание глав МИД стран ОДКБ

— 21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов РК в период председательства в ОДКБ, — сообщил А. Смадияров.