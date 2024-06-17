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В Алматы пройдет заседание глав МИД стран ОДКБ

21 июня в Алматы пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов РК в период председательства в ОДКБ, — сообщил А. Смадияров.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ОДКБ, а также принят ряд политических заявлений.