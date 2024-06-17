Что известно о перестановках в Минобороны

Павел Фрадков — ранее первый заместитель управляющего делами президента РФ. В сферу его ответственности теперь будут входить вопросы управления имуществом. Он имеет значительный опыт по этим направлениям, который получил в Росимуществе и в Управлении делами президента РФ, отметили в Минобороны.