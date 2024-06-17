Андрей Прошунин назначен исполняющим обязанности главы Сочи

На новой должности Андрею Прошунину предстоит решать вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений, реконструкцией ливневой канализации, а также сетей водоснабжения и водоотведения. Эти задачи необходимо выполнить в рамках плана развития города. Помимо этого, и. о. главы Сочи будет следить за динамикой прироста населения и прогнозами по туристическому потоку, а также устранять инфраструктурные ограничения.



С декабря 2020 года Андрей Прошунин занимал пост заместителя, затем первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. В декабре 2021 года он возглавил министерство, а через год стал вице-губернатором края, курируя министерства ТЭК и ЖКХ, дорожного хозяйства и департамент государственного регулирования тарифов.



Напомним, «Новая Кубань» писала о том, что Светлана Калинина, являющаяся заместителем мэра Сочи по экономике и финансам, ушла в отставку по собственному желанию.



Также ранее сообщалось о намерениях мэра города-курорта Алексея Копайгородского покинуть свой пост, что связано с его переходом на новую должность.