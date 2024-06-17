Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану

В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям Гаваны и Москвы и соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка не представляет угрозы для региона.