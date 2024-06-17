Отряд российских боевых кораблей покидает Гавану

ГАВАНА, 17 июн — РИА Новости. Отряд российских боевых кораблей покидает Кубу, за их отбытием наблюдают местные жители, передает корреспондент РИА Новости.
Их присутствие у берегов острова вызвало интерес у многих кубинцев. На борт фрегата «Адмирал Горшков» поднялся и лидер страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
В среду, 12 июня, в порт Гаваны вошли российские атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Официальный визит проходил под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева.
Во время пребывания на Кубе российские моряки встретились с командованием ВМФ республики и губернатором Гаваны, посетили исторические и культурные места.
Как рассказал агентству главнокомандующий Военно-морского флота Александр Моисеев, заход на Кубу — одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.
В МИД республики, комментируя визит, отметили, что он отвечает дружеским отношениям Гаваны и Москвы и соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка не представляет угрозы для региона.