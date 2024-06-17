Мэр Новороссийска выразил недовольство состоянием набережной

Кравченко подчеркнул, что пешеходная зона вдоль моря в городе-герое должна содержаться в порядке, так как благоустройство — это не только красивый вид, но и комфорт жителей. Глава города поручил заменить малые архитектурные формы, но отметил, что все они должны быть выполнены в единой концепции.