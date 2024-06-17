Мэр Новороссийска выразил недовольство состоянием набережной

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram (18+) поделился с подписчиками впечатлениями от обхода набережной города-героя. По словам главы, он возмущен халатностью служб коммунального хозяйства, отвечающих за поддержание порядка в общественной зоне, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Андрей Кравченко уточнил, что обход набережной он делал после двухдневного шторма. Однако беспорядок в прибрежной зоне — дело рук не только стихии.
— Неудовлетворительное санитарное состояние брусчатки, хаотично стоящие самокаты, полуразрушенные вазоны — вот что видят жители и гости города-героя на набережной. Возмущен халатным отношением сотрудников коммунального хозяйства к своей работе. Такой подход абсолютно недопустим. Поручил в кратчайшие сроки устранить замечания, наладить системность работы, — написал в соцсети глава города.
Кравченко подчеркнул, что пешеходная зона вдоль моря в городе-герое должна содержаться в порядке, так как благоустройство — это не только красивый вид, но и комфорт жителей. Глава города поручил заменить малые архитектурные формы, но отметил, что все они должны быть выполнены в единой концепции.