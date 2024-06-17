Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства обозначил принципы работы чиновников

Вячеслав Федорищев привел в пример ситуацию в шестом квартале Тольятти, откуда было много обращений: жители на месте рассказали, что в ночь перед рабочей поездкой главы региона там покосили траву, а на проспекте, давно требующем ремонта, ночью в яме застряла поливальная техника. По словам врио губернатора, еще один показательный пример — фонтаны на набережной, которые включили к его визиту, а до этого они не были введены в эксплуатацию. Такими действиями, по словам Вячеслава Федорищева, обнуляются все усилия и средства, направленные на то, чтобы сделать хорошее дело. «Я уже на месте поговорил с некоторыми коллегами, поговорю еще. Я вас всех прошу, я вам поручаю, я вам рекомендую перестраивать это немедленно, — подчеркнул глава региона. — По отношению к службе и служению такие действия — как минимум дискредитация. Не надо так делать. Не принимается».