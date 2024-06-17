Токаев поговорил по телефону с премьером Пакистана

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе пакистанской стороны, Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт. Во время беседы стороны уделили особое внимание перспективным направлениям двусторонних отношений.
«Глава нашего государства отметил большой потенциал экономической кооперации, который становится движущей силой многогранного сотрудничества двух стран», — отмечает пресс-служба президента Казахстана.
Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках международных организаций, в том числе повестка предстоящего саммита ШОС в Астане.