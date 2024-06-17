Минобороны рассказало о полномочиях новых заместителей Белоусова

Ранее должность первого замминистра обороны занимал Руслан Цаликов, двумя другими заместителями были Николай Панков и Татьяна Шевцова. Все трое были освобождены от своих должностей указом президента России Владимира Путина сегодня, 17 июня. Позднее Белоусов провел встречу с уволенными заместителями и поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу. Все уволенные заместители министра занимали свои должности при бывшем министре обороны Сергее Шойгу. Он был назначен секретарем Совбеза 12 мая, сменив на этом посту Николая Патрушева.