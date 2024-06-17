Минобороны рассказало о полномочиях новых заместителей Белоусова

Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения вооруженных сил. «Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее он работал заместителем министра финансов и отвечал за бюджетную политику в сфере военной и правоохранительной службы, Гособоронзаказа.
Павел Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства и народного хозяйства. Отмечается, что он имеет значительный опыт по этим направлениям деятельности, накопленный во время работы в Росимуществе и управделами президента.
Заместитель министра обороны Анна Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих. В пресс-релизе говорится, что это направление хорошо ей знакомо по опыту создания и управления деятельностью фонда «Защитники Отечества». Фонд был создан по указу президента в апреле 2023 года. Муж Цивилевой, Сергей Цивилев, занимал пост губернатора Кемеровской области, в мае его назначили министром энергетики.
Ранее должность первого замминистра обороны занимал Руслан Цаликов, двумя другими заместителями были Николай Панков и Татьяна Шевцова. Все трое были освобождены от своих должностей указом президента России Владимира Путина сегодня, 17 июня. Позднее Белоусов провел встречу с уволенными заместителями и поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу. Все уволенные заместители министра занимали свои должности при бывшем министре обороны Сергее Шойгу. Он был назначен секретарем Совбеза 12 мая, сменив на этом посту Николая Патрушева.