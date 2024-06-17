Парадный расчет Народно-освободительной армии Китая прибыл в Беларусь

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Парадный расчет Народно-освободительной армии Китая для участия в военном параде 3 июля прибыл в Беларусь, сообщили в понедельник в Министерстве обороны республики.
«В ближайшие дни военнослужащие приступят к тренировкам», — сказано в сообщении в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
Ранее в Минобороны информировали, что в параде на День Независимости с белорусскими военными по улицам столицы пройдут пешие парадные расчеты из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.
Ожидается, что в составе пеших парадных расчетов примут участие около 5 тысяч человек, 150 из которых — девушки.
Смотр военной техники и марш пеших колонн традиционно пройдут 3 июля у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова.
Помимо пеших колонн, зрители смогут увидеть около 250 единиц боевой техники. На параде будет представлены беспилотники и модернизированный танк Т-72БМ2.
Также в параде впервые примут участие и оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», способные нести ядерные боезаряды. Кроме того, в небо над столицей поднимутся боевые самолеты и вертолеты.
Подготовка к параду
На окраине белорусской столицы проводятся тренировки военной техники. В связи с этим каждый вторник, начиная с 4:50 утра и до прохождения колонн военной техники, поэтапно перекрываются дороги. По этой же причине изменены и некоторые маршруты столичного общественного транспорта.